Carla Zambelli processa jornalista que ela perseguiu com arma

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) processou por difamação o jornalista que ela perseguiu com uma arma de fogo pelas ruas de São Paulo no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno da eleição presidencial.



A campanha de Bolsonaro tentou negar associação entre o episódio e o então presidente, que tentava a reeleição e perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No mês seguinte, Bolsonaro discutiu com Zambelli em um jantar de confraternização do PL. A deputada negou que o tema da discussão tenha sido o episódio da véspera da eleição.

Carla apresentou queixa-crime contra o homem perseguido, Luan Araújo, de 32 anos, após a publicação de um texto no site Diário do Centro do Mundo em que o jornalista se refere à deputada como “uma mulher branca com conexões com pessoas poderosas” que “segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades”.

Em determinação da última sexta-feira, 28, o juiz Fabricio Reali Zia, da Vara do Juizado Especial Criminal de São Paulo, escreveu que há um "excesso de linguagem na matéria jornalística". "Tratam-se de acusações que, em tese, ferem a honra subjetiva e objetiva da querelante e, portanto, neste momento processual, ultrapassam os limites da narração crítica acerca de um desentendimento ocorrido entre as partes", apontou o magistrado. Com informações do portal UOL.