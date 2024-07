Caso Marielle: Delegado preso escreve novo bilhete a Moraes; confira

Rivaldo Barbosa é acusado de participar do planejamento do crime contra vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes - Foto: Arquivo / Agência Brasil

O ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa, preso por suspeita de participação no caso da morte da vereadora Marielle Franco, fez nova comunicação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rivaldo Barbosa usou um documento para escrever um bilhete em que afirma que o ex-policial militar Ronnie Lessa mentiu em sua delação premiada. Ele ainda negou conhecer o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão e seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, que atualmente está sem partido.

“Aos exmos ministros, eu nunca falei com esses outros denunciados. O inquérito 901/00266/19 possui provas técnicas da mentira do assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson. No STJ, há uma decisão de que eu não participe das investigações”, diz o blihete.

Barbosa, assim como os Brazão, está preso preventivamente desde 24 de março. Ele é suspeito de proteger os mandantes dos homicídios da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.