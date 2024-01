Dedução com despesas médicas no Imposto de Renda poderá ter teto | A TARDE

Com a justificativa de combater distorções, a equipe econômica do governo Lula (PT) estuda criar um teto para a dedução com despesas médicas no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), segundo o jornal Folha de S. Paulo.



Um dos exemplos de distorção apontada pelo governo é o desconto de despesas com botox. Em janeiro de 2023, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o assunto em entrevista ao portal Brasil 247. “Toda vez que não tem teto, limite de dedução, se identifica abuso”, alegou.

As despesas de educação passaram a ter teto para a dedução no IRPF de R$ 3.561,50 por ano. O governo estuda aplicar limite na saúde que acomode gastos com planos de saúde de uma família, assim como melhorar a fiscalização para combater fraudes como as que ocorrem com a dedução ilegal de despesas com botox.