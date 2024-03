Deputado detalha ações de saúde e ressalta parceria com Leo Prates | A TARDE

O deputado federal, Weliton Prado (Solidariedade-MG), detalhou em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, na manhã desta sexta-feira, 15, as ações que estão sendo desenvolvidas na Câmara dos Deputados, focadas, principalmente, na saúde.

“Pela primeira vez o Instituto Nacional do Câncer, no mês passado, reuniu seu conselho, com a ministra da Saúde, cientistas, técnicos e entidades do país, para discutir a implementação da nova política do câncer que foi relatada sem vetos pelo deputado Leo Prates. Olha só a importância, depois de três anos, é a primeira vez que o Inca reúne o seu conselho e agora vai, até a implementação, reunir de forma permanente para garantir que a lei seja cumprida”, ressaltou.

Weliton também citou que a Casa está atrás da aprovação do Fundo Nacional de Tratamento ao Câncer. “Um dos desafios deste ano, em uma rubrica única no orçamento da saúde, pegar recursos do Bitcoins apreendidos do crime organizado , impostos do cigarro, do tabaco, das bebidas, dos acordo judiciais e ter recursos o suficiente para tratar o câncer como uma doença emergencial.”

O parlamentar também aproveitar para parabenizar e agradecer os deputados baianos Antonio Brito e Leo Prates

“Essa é a marca do deputado Leo Prates, que se preocupa com o povo da Bahia , com o povo de Salvador, os brasileiros e sem colocar as picuinhas políticas e partidárias. Se preocupa realmente em entregar um trabalho prestado e realizado de verdade para as pessoas, isso que faz a diferença”, concluiu.

Em Salvador, o deputado federal, esteve nesta sexta em visita ao grupo A TARDE, marcando presença no programa Isso é Bahia, do A TARDE FM, junto com o Leo Prates.