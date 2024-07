Derrota do MP do PIS/Cofins aumenta rusgas entre Haddad e Rui

Aliados de Haddad, por sua vez, culpam o ex-governador da Bahia pelo esvaziamento do poder de negociação - Foto: Reprodução | X | @costa_rui

A relação dos ministros da Casa Civil e Fazenda, Rui Costae Fernando Haddad, respectivamente, continua com rusgas. Os ânimos entre os homens de confiança do presidente Lula (PT) aumentaram após a derrota do governo sobre a Medida Provisória (MP) que restringia o uso de créditos tributários do PIS/Cofins.

Interlocutores dos dois ministros apontam que a rixa entre eles inflou após a devolução da MP, na semana passada, o que fragilizou a imagem de Haddad.

Aliados de Haddad, por sua vez, culpam o ex-governador da Bahia pelo esvaziamento do poder de negociação da equipe econômica após a intervenção de Costa sobre o assunto com Lula e o presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Ricardo Alban.

Em contrapartida, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, aliados de Costa acusam Haddad de não estabelecer pontes de diálogo com o empresariado, além de não ter negociado os termos da MP antes de sua apresentação.

Além disso, Alban também reclamou com o presidente sobre as dificuldades de interlocução com Haddad para tratar sobre a MP. O que teria iniciado uma nova fritura em torno do nome do ministro da Fazenda.