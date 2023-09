Distrito Federal cria grupo de mobilização para o 7 de Setembro

As celebrações do dia 7 de setembro no Distrito Federal ganhou um gabinete de mobilização institucional para reforçar a segurança em Brasília. O órgão já está em funcionamento e permanecerá ativo até o dia 10 deste mês.

O gabinete será liderado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e contará com o auxílio de secretarias visando à promoção da ordem pública e social, assim como de diversas entidades federais e judiciárias.

Em nota, a governadora em exercício, Celina Leão (PP), revelou que o grupo tem uma reunião marcada para a próxima segunda-feira, 4, às 10h. Na oportunidade, foram convidados para integrar o gabinete: o Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).