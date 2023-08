Donos da 123milhas são obrigados a comparecer a CPI

Após a polêmica envolvendo a suspensão de viagens promocionais, os donos da 123milhas serão obrigados a comparecer à CPI das Pirâmides Financeiras.

Leia mais: Foi vítima da 123Milhas? Saiba quais são seus direitos



A decisão foi tomada pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, nesta segunda-feira, 28.

Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira poderão ficar em silêncio durante o depoimento “exclusivamente quanto a questões que possam lhes incriminar”. Os empresários poderão estar acompanhados de advogados. O depoimento está previsto para esta terça-feira, 29.

Leia mais: Governo vai investigar empresa que cancelou viagens promocionais

Demissões na empresa

De acordo com o UOL, uma ex-funcionária da 123milhas, que preferiu não ser identificada, informou que mais de mil trabalhadores foram demitidos.

Ela disse que chegou no escritório da empresa em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira, 28, e foi surpreendida com a demissão. No setor dela, que tem mais de 40 funcionários, todos foram desligados.

De acordo com essa mesma ex-funcionária, todos os funcionários presentes souberam dos desligamentos entre si e repassaram a informação adiante. Ela contou que nenhuma liderança da agência entrou em contato com os profissionais.