Ex-marido de Hickmann se filia a partido e deve concorrer eleições | A TARDE

O empresário e ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, decidiu entrar para a vida política e se filiou ao Avante. Com a sua entrada no partido, Correa pretende lançar candidatura para o cargo de vereador, no pleito de outubro.

A separação do empresário com a modelo foi marcada por confusão e denúncias de agressão, além de fraude financeira. A apresentadora deu entrada no divórcio em novembro de 2023, com base na Lei Maria da Penha.

Leia também

>> Ex de Ana Hickmann assume que é viciado em cocaína; saiba detalhes

>> Ana Hickmann e ex são advertidos pela Justiça; saiba motivo

A inserção de Alexandre Correa no mundo político foi anunciada nesta quarta-feira, 10, através das redes sociais.

“Boa tarde a todos! Construindo um novo projeto”, escreveu. O ex-marido de Hickmann deve lançar candidatura em São Paulo.

Veja: