Filho de Bolsonaro ataca governador com homofobia: “Dá outra coisa”

Jair Renan (PL), filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), produziu mais um ataque homofóbico nesta quinta-feira, 18, ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Em publicação no Instagram, ele elogiou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), pela compra de armamentos para uso da Polícia Civil catarinense e aproveitou para comparar ao adversário gaúcho.

“Santa Catarina segue sendo o estado mais seguro do Brasil. Meu governador dá fuzil e segurança, enquanto o nosso vizinho dá outra coisa”, publicou Jair Renan.

O filho de Bolsonaro reside atualmente em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, onde é pré-candidato a vereador. O estado catarinense é vizinho do Rio Grande do Sul, governado por Eduardo Leite.

O governador gaúcho é assumidamente homossexual há pelo menos três anos, fato revelado no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo. Atualmente, Eduardo Leite é casado com o médico pediatra Thalis Bolzan.

Romance

Apesar dos comentários homofóbicos, Jair Renan já teria tido um romance de orientação homossexual com seu ex-assessor Diego Pupe entre novembro e dezembro de 2021. O ex-funcionário contou, em setembro de 2023, que teve um relacionamento amoroso com o filho 04 de Bolsonaro.

Após Jair Renan negar o romance, Pupe revelou prints, todos registrados em cartório, que comprovariam o envolvimento sexual dos dois. Em uma das mensagens, o filho de Bolsonaro pede para que o ex-assessor não termine o relacionamento.

"Eu te amo, cara. Não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porra? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor", teria enviado Jair Renan a Diego Pupe, conforme os prints revelados pelo ex-assessor.