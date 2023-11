Flávio Dino agradece Lula por indicação ao STF: "Me honra imensamente" | A TARDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou nesta segunda-feira, 27, sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) feita pelo presidente Lula (PT).

Em publicação nas redes sociais, Dino disse que Lula o "honra imensamente" com a indicação e que chance de assumir vaga no Supremo é mais uma prova de reconhecimento.

"O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para Ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade", escreveu ele no Twitter.

Flávio Dino de Castro e Costa é advogado, político, professor e ex-magistrado brasileiro, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). É o atual ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil e senador pelo estado do Maranhão, do qual foi governador entre 2015 e 2022. É também professor de direito constitucional da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Com a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o senador Jaques Wagner, despontam como favoritos para assumir a pasta.