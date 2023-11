Governo cria órgão para fiscalizar Bolsa Família e CadÚnico | A TARDE

O governo federal criou um órgão exclusivo intitulado de Rede de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadúnico, com objetivo de combater fraudes na destinação do benefício. O novo setor vai compartilhar informações de vários ministérios para encaminhar as verbas federais para famílias que realmente necessitam do valor.

A Rede de Fiscalização do Bolsa Família, segundo previsto na lei 14.601, que recriou o programa, deve dar transparência e eficiência ao gasto público.

“A volta da Rede Federal de Fiscalização é parte da reconstrução de todo o sistema de proteção social brasileiro, que foi desmontado no mandato anterior. É a garantia de maior segurança e proteção a quem mais precisa, com transferência de renda e integrando diversos programas”, disse o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

O novo órgão deve seguir a seguinte composição, conforme decretada pelo presidente Lula (PT): quatro representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; um da Advocacia-Geral da União (AGU); um da Controladoria-Geral da União (CGU); um do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e um da Secretaria-Geral da Presidência da República.