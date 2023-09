Governo espera 30 mil pessoas em Brasília no dia da independência

O governo federal, comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), espera que o desfile de 7 de setembro, em Brasília, reúna cerca de 30 mil pessoas. Só nas arquibancadas, já montadas no corredor da Esplanada dos Ministérios, será possível abrigar 6 mil pessoas, que já podem se inscrever para garantir lugar.

Neste sábado,2, a região foi fechada para que pudesse ocorrer um ensaio da cerimônia. Além do público geral, a expectativa é que 200 autoridades também estejam presentes, dentre eles representantes das Forças Armadas, do Poder Judiciário, da classe política e ministros do governo. O evento está previsto para durar 2 horas e terá início às 9h. O tema escolhido será “Democracia, Soberania e União”.