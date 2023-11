Governo Lula adota cautela após vitória de Milei | A TARDE

Sem fazer qualquer crítica ao novo presidente eleito da Argentina, Javier Milei, Lula (PT) e seu governo se preparam para os próximos passos após o resultado eleitoral no país vizinho.

Lula não telefonou para parabenizar Milei, como é costume entre chefes de Estado após o resultado eleitoral em um país da mesma região.

Em publicação nas redes sociais, o petista parabenizou os argentinos por conduzirem o pleito com tranquilidade e enalteceu a democracia, mas não citou Milei nominalmente.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica.



Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

A posse de Milei acontece no dia 10 de dezembro. Auxiliares de Lula dizem não saber se o presidente brasileiro participará da cerimônia, inclusive muitos deles defendem que ele não vá, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo.



O motivo da eventual ausência do chefe de Estado brasileiro é evitar desgastes, já que Milei ofendeu Lula em entrevistas recentes e desde o início da campanha ameaça romper as relações diplomáticas com o Brasil.