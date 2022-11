Lula chama quatro ex-ministros para transição na Saúde

Iniciada na semana passada, a transição entre as gestões de Jair Bolsonaro (PL) e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem os nomes selecionados na coordenação da Saúde. O anúncio foi feito pelo senador Humberto Costa (PT-PE), que foi o primeiro chefe da pasta em um Governo Federal petista, entre 2003 e 2005.



Serão parte da equipe, além de Costa, outros três ex-ministros da área, além do ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin (PSB), David Uip. Ex-tucano como o ex-governador paulista, Uip é cogitado para assumir a pasta no novo governo.

Além de Costa, os outros ex-chefes da pasta que farão parte da transição da Saúde serão José Gomes Temporão, que integrou o segundo mandato do governo Lula; Alexandre Padilha, ministro de Dilma Rousseff (PT) entre 2011 e 2014; e Arthur Chioro, que assumiu o comando da pasta entre 2014 e 2015, também com Dilma.