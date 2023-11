Lula cita Ana Hickman para incentivar mulheres a denunciar violência | A TARDE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para divulgar a entrevista de Ana Hickman, na TV Record, e incentivar outras mulheres a também fazerem a denúncia de violência doméstica.



"A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, é um instrumento fundamental para combater a violência contra as mulheres", postou o petista.

Importante relato da apresentadora Ana Hickman. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, é um instrumento fundamental para combater a violência contra as mulheres. Disque 180. https://t.co/unIDU3OFl5 — Lula (@LulaOficial) November 27, 2023

Na entrevista, Ana Hickman falou pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido, Alexandre Correa, no dia 11 deste mês. Na ocasião, Ana registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.