Lula diz que se houver greve, servidores não sofrerão represálias | A TARDE

O presidente Lula (PT) negou que haverá represálias para os servidores técnicos das instituições federais em greve. Também estão em greve os funcionários do Banco Central e agentes ambientais. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles.

“Ninguém será punido neste país por fazer greve. Nasci fazendo greve e devo aos trabalhadores de São Bernardo. Eles têm de compreender, porque a gente dá o que pode”, disse Lula durante café da manhã com jornalistas nesta terça-feira, 23.

Os técnicos solicitam o reajuste do salário em 37% em relação aos últimos três anos. “O pessoal estava muito reprimido. Estamos preparando aumento, muitas vezes não é o que a pessoa pede, mas é o que podemos dar”, afirmou Lula. Até a sexta-feira, 26, dessa semana, as categorias em greve devem responder ao governo se aceitarão ou não o reajuste nos benefícios.

De acordo com o jornal 360°, a proposta do governo foi a mesma para os servidores técnicos e professores. São 9% de reajuste salarial em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2016; reajuste do auxílio-alimentação, de R$ 658 para R$ 1.000; reajuste do auxílio-saúde per capita, de R$ 144,38 para cerca de R$ 215; reajuste do auxílio-creche, de R$ 321 para R$ 484,90; mudanças na progressão de carreira.

No entanto, o aumento do salário é baixo comparado com os 37% de reajuste requisitados pelos técnicos administrativos e dos 22% solicitados pelos docentes. Ambos solicitam que o aumento ocorra já em 2024, o que não está contemplado na proposta.