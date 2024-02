Lula manda chamar de volta embaixador do Brasil em Israel | A TARDE

O governo brasileiro, sob autorização do presidente Lula, mandou chamar de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, para consultas, horas depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também convocar o diplomata para explicar as declarações do petista sobre o conflito armado entre o país e o Hamas.

>>>> Crise diplomática entre Brasil e Israel pode impactar região Nordeste

A visita do presidente Lula (PT) à Etiópia no final de semana, onde classificou o ataque de Israel em Gaza como um genocídio maior que o Holocausto, gerou grande repercussão negativa na relação diplomática entre os dois países.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, inclusive, declarou o mandatário brasileiro como 'persona non grata' em Israel.

Brasil e Israel possuem uma longa história de intercâmbio voltado ao desenvolvimento da agricultura do semi-árido. No entanto, a crise diplomática atual pode, inclusive, gerar prejuízos para a região Nordeste do Brasil, com o não fechamento de futuras parcerias entre os países.



A relação entre os países esteve mais próxima durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).