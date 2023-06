Lula recebe Zanin e avisa Senado que indicação sai nas próximas horas

O presidente Lula (PT) teve um encontro com o advogado Cristiano Zanin, na noite de quarta-feira, 31, no Palácio do Planalto, para discutir sua indicação para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). O petista, inclusive, já avisou a aliados e ao Senado que ele será indicado.

De acordo com a Folha de São Paulo, o próprio petista comunicou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que a indicação de Zanin será feita nas próximas horas.

Uma última reunião nesta quinta-feira, 1º, com Alcolumbre, será feita no Planalto. A sabatina no Senado pode ocorrer na próxima semana. O encontro entre Lula e Zanin não estava na agenda oficial do presidente.

Zanin e Lula se encontraram na noite de quarta, depois da votação da medida provisória da reestruturação da Esplanada dos Ministérios.

O presidente, inclusive, já havia sinalizado que a indicação de seu advogado aconteceria ainda nesta semana. A informação foi transmitida ao ministro Alexandre de Moraes, em um almoço que Lula e ele tiveram, e depois repassada para aliados durante um churrasco no Palácio da Alvorada, na noite de sexta-feira, 26.

Advogado do presidente, Zanin será indicado para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Desde que deixou a corte, em abril, o Supremo está com 10 integrantes em vez de 11.