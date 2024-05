Lula sobre evento bolsonarista: “Não me preocupa atos dos fascistas” | A TARDE

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) disse, em café da manhã com jornalistas realizado na manhã desta terça-feira, 23, que não acompanhou o ato liderado elo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrido no domingo, 21, em Copacabana, Rio de Janeiro. Lula ainda destacou que “não se preocupa com os atos dos fascistas". [assista vídeo abaixo]





Reprodução/Canal GOV

“Alguém vai me perguntar, já vou responder logo: Presidente, o que você achou do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João-de-Barro. Eu descobri, no Palácio da Alvorada, quatro casas de João-de-Barro e descobri mais três em uma árvore, e resolvi fazer um filme e publicar na internet. Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos dos fascistas. O que me importa é o seguinte: eu vou fazer este país dar certo”, afirmou o presidente.



O ato de apoiadores e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu 32.750 pessoas, conforme indicou estimativa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP). O evento na Praia de Copacabana foi marcado por ataques a Lula e discursos de cunho religioso.