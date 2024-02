Malafaia é contra a ida de embaixador de Israel em evento de Bolsonaro | A TARDE

Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia se posicionou contra a ida do embaixador de Israel, Daniel Zonshine, no evento em defesa de Jair Bolsonaro (PL), programado para acontecer na Avenida Paulista neste domingo, 25.

O motivo é que o pastor disse que o acordo era que apenas ele e Bolsonaro cuidariam da lista de presença e que todos os cem políticos confirmados pediram para participar. Zonshine foi convidado pelo assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

Malafaia, que disse que pagará do próprio bolso o aluguel de um trio elétrico para o ato, enxerga que a presença de Zonshine poderá tirar o foco do evento, que é defender Bolsonaro. Com informações da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.