Mauro Cid negocia confissão parcial com a Polícia Federal

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) e tenente-coronel do Exército, Mauro Cid negocia com a Polícia Federal (PF) uma confissão parcial, aponta a coluna de Andréia Sadi, no portal G1.

Cid está preso desde maio, quando foi alvo da Operação Venire, da PF, que investiga uma associação criminosa acusada pelos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Pesam também contra o tenente-coronel acusações de vender joias da União no exterior, entre outros crimes.

Na última segunda-feira, 28, a PF ouviu Cid por mais de dez horas no inquérito que investiga a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo hacker Walter Delgatti Neto, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro.