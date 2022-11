Ministro de Bolsonaro insinua que Lula está “desconexo da realidade”

Após o anúncio do vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin (PSB), de que a preservação da Amazônia será prioridade do novo governo, o atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fez insinuações sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sem citá-lo. A fala aconteceu na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP27, que acontece no Egito.



“Filantropos, líderes e empresários e seu sempre exagerado número de assessores vieram em jatos particulares ao luxuoso balneário do Mar Vermelho para cobrar metas de redução de emissões dos outros, sugerindo carros ultramodernos a hidrogênio ou 100% elétricos, completamente desconexos da realidade de diversas regiões do Brasil e do mundo”, disse o sucessor de Eduardo Salles na pasta.

Lula desembarcou no Egito nesta segunda-feira, 14. O presidente eleito foi ao evento em um jato particular do empresário José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp.

Leia mais: COP27 inicia semana dividida sobre o financiamento da ação climática



Além das críticas ao presidente da República eleito, o atual ministro do Meio Ambiente defendeu o governo do qual faz parte, apesar das críticas internacionais por exemplo sobre os atuais índices de desmatamento na Amazônia. “Desde 2019, trabalhamos junto com o setor privado para encontrar soluções climáticas e ambientais lucrativas para as empresas, as pessoas e a natureza”, discursou.

“Invertemos a lógica dos governos anteriores que só agiam para multar, reduzir e culpar. Este governo faz políticas para incentivar, inovar e empreender, criando assim marcos legais para uma robusta economia verde com geração de emprego e renda a todos os brasileiros”, completou.

A participação de Lula no evento, que começou no dia 6 de novembro e que será encerrado nesta sexta-feira, 18, se deu por conta do convite do presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi.