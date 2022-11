Moraes dá 48 horas para Marcos Cintra explicar ataques às urnas

Algumas declarações do candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Thronicke (UB), Marcos Cintra (UB), será ouvido pela Polícia Federal em até 48 horas, determinou Alexandre de Moraes.



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou a decisão após Cintra ter colocado em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, além de atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE.

Marcos Cintra levantou dúvida com relação às eleições pelo fato de Bolsonaro não ter tido 100% das votações em nenhuma urna | Foto: Reprodução I Twitter

Cintra, que teve a conta do Twitter suspensa por ordem judicial, se disse contrariado. "Minha conta do Twitter acaba de ser retida no Brasil... Um cidadão de bem fazendo perguntas sobre dados oficiais… Estou muito triste e preocupado”, escreveu no seu perfil do Instagram.



Alexandre de Moraes proibiu que Cintra publique, promova, replique e compartilhe ataques e notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro. A pena de multa diária prevista é de R$ 20 mil em caso de descumprimento. O presidente do TSE também fixou multa diária de R$ 100 mil se o Twitter não bloquear os perfis ligados a Cintra.

Marcos Cintra está com a conta do Twitter bloqueada | Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

Histórico recente de ataques ao sistema eleitoral

Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados travaram ao longo dos últimos anos batalhas contra as instituições. Além de insinuar sobre a eficácia das urnas eletrônicas, o chefe do Executivo Federal já defendeu inúmeras vezes a ditadura militar, período que aconteceu entre 1964 e 1985.