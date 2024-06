“Na cabeça de quem entra isso?”, diz Wagner sobre PL do Aborto

Proposta a iguala a pena do aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples - Foto: Heuler Andrey/AFP

O líder do governo federal no Senado, Jaques Wagner (PT), criticou duramente, na manhã desta sexta-feira, 14, o projeto de lei que restringe o aborto legal em casos de estupro .

“É uma tentativa sempre de criar uma mentira virtual na minha opnião. É bom alertar a população que algumas dessas pautas do Congresso, que são trazidas pelo grupo do lado do ex-presidente da República [Jair Bolsonaro], tem muito mais a função de criar o escândalo mentiroso para tentar a luta política em cima de temas que são muito caros”, disse em entrevista coletiva durante evento de assinatura do início da ordem de serviço para a implantação do Veículo Leve de Transporte (VLT).



Em regime de urgência, a medida iguala a pena do aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Na legislação atual, não há um prazo fixo para que o procedimento seja feito.



Caso a PL seja aprovada, a pena prevista a mulher que desobedecer a regra deve ser aplicada conforme a do crime de homicídio simples: de seis a 20 anos de prisão. Atualmente, o Código Penal prevê penas de até 12 anos para estupradores – ou seja: gestantes abusadas podem acabar sofrendo penas mais duras que seus algozes.

O senador reforçou ser contra a medida e condenou de forma expressiva a iniciativa. “Na cabeça de quem que entra isso?.”

“Dizer que uma jovem, que foi estuprada, é obrigada a continuar com a gestação, na cabeça de quem que entra isso? Eu quero saber se quem escreveu o projeto, se tiver uma parente, uma filha, uma prima, quem for, que sofra o estupro ainda é obrigada a ter uma criança que ela não queira, com um cabra que violentou ela”, iniciou.



“Sinceramente na cabeça de quem que entrar isso? Na cabeça de quem quer criar escândalo mentiroso virtual para fazer fatura política. Eu espero que o povo desperte para isso e me refiro até ao povo especificamente evangélico. O cristo nunca pregou esse ódio entre pessoas, essa violência entre pessoas, isso aí tudo é mentira de quem quer fazer fatura política em cima da boa fé e da ingenuidade da nossa gente, para mim isso é realmente um absurdo”, concluiu.