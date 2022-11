Novas ameaças de morte contra Lula serão investigadas pela PF

Além das oito investigações abertas durante o período de campanha eleitoral, a Polícia Federal recebeu mais dois casos de ameaças de morte contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esta semana.



Os dois casos ganharam destaque nacional nas redes sociais e foram noticiados por veículos de comunicação de todo o país. Em um dos casos, um grupo de Rondônia promoveu uma vaquinha para “contratar um sniper e matar Lula com um tiro na cabeça”.

No outro, a ameaça foi feita de maneira direta pelo prefeito de Iporá (GO), Naçoitan Leite (União Brasil), contra Lula e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Eleição

A vitória de Lula na eleição presidencial foi confirmada às 19h58 do último domingo, 30, com 98,86% das urnas apuradas. O petista foi presidente do Brasil pela primeira vez entre os anos de 2003 e 2010. Seus governos foram marcados pelo avanço da economia e da educação, colocando o país entre as seis maiores potências do mundo.

Após os primeiros mandatos, Lula deixou a Presidência da República com uma aprovação de 87%, registrando recordes na história do país, segundo o Ibope. Nas eleições de 2010, o PT conseguiu se manter no poder e elegeu a ex-presidente Dilma Rousseff, que ganhou a reeleição em 2014 e sofreu impeachment em 2016, acusada de crime de responsabilidade.