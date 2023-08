Oposição defenderá plebiscito sobre drogas e aborto em reação ao STF

Lideranças de oposição ao governonm do presidente Lula (PT) no Congresso Nacional estão preparando uma ofensiva em resposta aos julgamentos sobre a descriminalização do aborto e das drogas no Supremo Tribunal Federal (STF), previstos para serem analisados em breve na corte. A informação é do colunista do Metrópoles, Igor Gadelha.

Segundo a coluna, nos bastidores, caciques partidários e membros de frentes parlamentares mais alinhadas ao conservadorismo articulam o laçamento de uma campanha pública em defesa da realização de plebiscitos no Brasil sobre esses temas.

Batizada de “plebiscito já”, a campanha teria como objetivo defender que o caminho mais correto seria a população decidir por meio do voto, e não o Judiciário, sobre alterações nas legislações desses temas.

Os temas serão debatidos no STF no segundo semestre, conforme decisão da presidente do STF, ministra Rosa Weber. Esses e outros julgamentos que estavam parados há anos voltarão ao plenário da corte.