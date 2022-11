Orçamento da Saúde deve ser o menor desde 2014

Com problemas em cobertura vacinal e ameaças de cortes em atenção primária, o Brasil deve ter em 2023 o menor orçamento de Saúde desde 2014.



A proposta orçamentária para a pasta para o ano que vem está fixada em R$ 149,9 bilhões. Se for mantida, representará uma redução de R$ 22,7 bilhões na comparação com 2022, descontando os gastos com covid-19.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) alega que as perdas podem chegar a R$ 60 bilhões se for levado em consideração o teto de gastos, regra fiscal que limita o gasto público.

Segundo a regra, que é discutida por aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o gasto máximo que o governo pode ter deve ser aproximadamente ao Orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação.

Atualmente, a cobertura de vacinação contra a poliomielite é de 67,1% do público-alvo, o que representa queda na comparação com outros anos. Há seis anos, por exemplo, a cobertura vacinal contra a doença era de 98,2%.