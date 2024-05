PF pede abertura de inquérito para apurar desvio de emendas de Brazão | A TARDE

A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito contra o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), apontado como um dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), e o ex-deputado Pedro Augusto Palareti (PP-RJ) para investigar suspeitas de desvios de emendas parlamentares.

Os agentes federais suspeitam que há "indícios veementes" de que os recursos foram usados para "obtenção de vantagens indevidas", dentre eles, uma emenda repassada para a conta da filha de um assessor de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que também é investigado como suposto mandantes da morte da parlamentar.

"Exsurgem indícios veementes da suposta adestinação de verbas oriundas de emendas parlamentares, notadamente dos deputados federais Pedro Augusto e Chiquinho Brazão, para fins de obtenção de vantagens indevidas", afirma relatório da PF enviado nesta quinta-feira ao STF.

O pedido da PF surge em virtude das provas encontradas no celular de Robson Calixto da Fonseca, assessor de Domingos conhecido como Peixe, que também está preso por suposto envolvimento na morte de Marielle.

Em uma das conversas que Peixe mantinha com o marido da dona de uma organização não governamental (ONG), nomeada de Contato, comprova a liberação de R$ 2 milhões em emendas para a ONG, segundo relata a PF. Peixe solicita um pagamento de R$ 226 mil para uma empresa registrada em nome de sua filha.

