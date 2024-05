PGR rejeita recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade | A TARDE

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela rejeição do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação que o tornou inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

O posicionamento surge após o ex-mandatário recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o condenou pela divulgação de informações falsas, em reunião com embaixadores, em julho de 2022, sobre as urnas eletrônicas.

O documento é assinado pelo vice-Procurador-Geral Eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Para ele, Bolsonaro estaria exercendo o princípio da liberdade de expressão. “Sob a perspectiva da liberdade de expressão, a Corte Superior Eleitoral assentou não se tratar de direito absoluto”, disse.

“As alegações da defesa de existência de impedimento do ministro relator foram apresentadas de forma genérica e com viés subjetivo, não se mostrando, assim, suficientes para a configuração do impedimento arguido”, destacou o vice-Procurador-Geral Eleitoral.

Com a manifestação da PGR, a matéria vai ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF).