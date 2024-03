Porte de drogas para consumo próprio volta à pauta do STF | A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na próxima quarta-feira, 6, as discussões sobre criminalizar ou não o porte de drogas para consumo próprio. O julgamento retornará com o voto do ministro André Mendonça, que havia pedido vistas, isto é mais tempo para analisar a proposta.

A matéria conta, até o momento, com seis votos no julgamento, sendo um contrário ao tema. O debate sobre o assunto, iniciou em 2015, e foi retomado em agosto do ano passado.

Caso haja mais um voto favorável ao julgamento, será formado maioria pela descriminalização do porte.

O novo ministro da Corte, Flávio Dino, não participa da votação, tendo em vista que a sua antecessora, Rosa Weber já havia proferido o seu voto. Outros quatro magistrados vão analisar a matéria na quarta-feira.