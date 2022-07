Presidente da Funai é expulso de evento indigenista em Madrid

O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, se retirou de um evento em Madrid após ser chamado por um ex-servidor da Funai de miliciano, bandido e assassino. “Vai embora mesmo, vai para fora”, disse Ricardo Rao, durante a 15ª Assembleia Geral da FILAC, evento direcionado ao Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe.

null Reprodução I Twitter

Além do ex-servidor da Funai, que responsabilizou Marcelo Xavier pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips, a pressão tem sido grande na Espanha contra a presença do representante do Governo Bolsonaro. Representantes de órgãos indigenistas e de povos indígenas planejam novos protestos.



A entidade Survival International apontou que a rejeição a Marcelo Xavier é consequência da “cumplicidade frente ao genocídio indígena em curso no Brasil, assim como diante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips”, se posicionou em nota.

Ricardo Rao entrou na Funai em 2010 e deixou a fundação em novembro de 2019. Na época, o então servidor atuava no Maranhão e alegou que precisou se exilar por conta de ameaças de morte, o que incluiu ter uma arma apontada para sua cabeça. Hoje, o ex-servidor da Funai mora em Roma, após ter passado dois anos na Noruega.