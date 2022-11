Presidente do MDB vê disposição do partido em colaborar com Lula

Eleito deputado federal pela terceira vez consecutiva no dia 2 de outubro, o presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Baleia Rossi, disse enxergar disposição da sua legenda em colaborar com o novo governo eleito, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Preciso conversar ainda internamente. Mas vamos querer falar com o PT sobre o país, sobre projetos. Não haverá adesão automática", disse Baleia Rossi, em entrevista à Folha de S. Paulo.

A transição entre os governos de Bolsonaro e Lula, que começa nesta quinta-feira, 3, será conduzida pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB); pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; e pelo ex-ministro Aloizio Mercadante. Os três têm dialogado com chefe da Casa Civil do atual governo, Ciro Nogueira.

Gleisi disse na quarta-feira, 2, que convidou o MDB para ocupar um cargo o comitê de transição do governo. O nome da presidenciável Simone Tebet (MDB), que apoiou Lula no segundo turno, já foi ventilado para a chefia de algum ministério.

O PP, por sua vez, também é sondado para se aproximar do novo governo, ainda que tenha sido base da gestão de Bolsonaro. Ciro Nogueira disse, segundo o colunista Guilherme Amado, da Metrópoles, que não vai tentar vetar a aproximação.