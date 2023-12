Saiba quem é 'Mestrão', que aconselhou Moro a esconder voto em Dino | A TARDE

Responsável por aconselhar Sérgio Moro (União Brasil-PR) a não declarar seu voto a favor do ingresso de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal (STF), o assessor parlamentar Rafael Travassos Magalhães já foi citado em inquérito que apura prática de rachadinha relacionada ao deputado estadual do Paraná Ricardo Arruda (PL). As informações são da coluna de Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

>> Em conversa flagrada, Moro é aconselhado a não declarar voto em Dino

Um fotógrafo registrou o momento em que Moro conversava com o assessor, que é identificado no aplicativo de mensagens instantâneas como “Mestrão”.

Ao dizer que “o coro está comendo nas redes”, Rafael alertou Moro a não declarar o voto a favor de Dino, pois isso poderia gerar vídeo “que ficaria rodando a internet a vida toda”. Moro respondeu que manteria seu voto secreto, e manteve.