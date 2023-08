Ser nordestino é o requisito de Lula para a próxima vaga no STF

Pressionado a escolher uma mulher para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar o próximo ministro por critério de região, aponta o colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.



Além da confiança que o presidente da República tem no advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, e no ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, os dois nomes mais cotados para assumir a vaga de Rosa Weber são nordestinos. Messias é pernambucano, enquanto Dantas é baiano.

Até o momento, o STF só tem um nordestino, o piauiense Kássio Nunes Marques, que curiosamente foi indicado por Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente da República foi menos votado que Haddad em 2018 e que Lula em 2022.