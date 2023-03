TRF1 nega recurso contra absolvição de Temer, Cunha e Geddel

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou o recurso contra a absolvição do ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, o ex-ministro Geddel Vieira Lima e outros dez réus no processo aberto a partir das investigações do chamado "Quadrilhão do MDB". Ainda cabe recurso da decisão, que foi divulgada na terça-feira, 7.

Segundo o documento, o processo apurava a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre uma suposta organização criminosa que arrecadava propina através de diversos órgãos públicos. Entre as instituições estão: Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional e Câmara dos Deputados.

A 3ª Turma da Corte Regional decidiu não modificar a sentença assinada pelo juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, em maio de 2021.

No documento, o magistrado apontou que não há provas de associação entre os políticos que corroboram a narrativa construída pela acusação.

A denúncia que motivou a ação penal foi apresentada em 2017. As acusações atingiram ainda os ex-deputados Henrique Eduardo Alves e Rodrigo da Rocha Loures, os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, o coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo e amigo pessoal do ex-presidente, João Baptista Lima Filho, o empresário José Yunes, o corretor Lúcio Funaro, além de Sidney Noberto Szabo e Altair Alves Pinto.