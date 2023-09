TSE pede informações da Aeronáutica sobre 7 de Setembro de Bolsonaro

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou um prazo de cinco dias para que o comando da Aeronáutica forneça “informações e documentos relativos ao cerimonial e formalidades” em relação às celebrações da Independência do Brasil no ano passado.

O pedido foi feito para apurar se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou o evento para fazer campanha eleitoral. Além disso, Gonçalves estabeleceu um prazo de cinco dias para que o governo do Distrito Federal, assim como o Ministério das Comunicações, apresente ao TSE mais detalhes a respeito da organização por trás dos eventos.

As comemorações do Bicentenário da Independência, em Brasília e no Rio de Janeiro, são alvos de três ações. Elas investigam a campanha de Bolsonaro por abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.