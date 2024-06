Vídeo: deputado baiano discute com bolsonarista durante sessão na CCJ | A TARDE

O deputado federal Bacelar (PV-BA) entrou em embate com o colega de parlamento, Paulo Bilynskyj (PL-SP), sobre a inclusão do imunizante contra Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação Infantil. A discussão foi iniciada durante sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira, 29.

Em defesa da vacinação, o parlamentar baiano afirmou que os opositores estão nutrindo uma informação errada sobre a aplicação do imunizante em crianças. Isso porque, Bilynskyj declarou, no momento, que a “vacinação dos bebezinhos com essa vacina é criminosa”.

“Falsa a informação de que o Brasil é o único país que vacina crianças contra a Covid-19. É falso. A União Europeia recomenda desde a época da pandemia da Covid. Agora, os adeptos de um partido responsável pela morte de 700 mil brasileiros querem que a morte continue”, disse Bacelar.

Em contrapartida, o bolsonarista voltou a ressaltar que o Brasil “obriga sob pena de punição” a vacinação infantil, a qual ele considerou como “criminosa”.

