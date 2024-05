Vídeo: Lula agradece Isidório por "embelezar" eventos do governo | A TARDE

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) chamou atenção do presidente Lula (PT) nesta quarta-feira, 8, ao desfilar com a sua Bíblia pelos corredores do Palácio do Planalto.

“Eu queria também falar do nosso pastor Isidório,nosso sargento que está ali com sua bíblia embelezando todos os encontros que a gente faz aqui”, disse o chefe do Executivo federal.

As declarações do petista foram dadas durante anúncio do resultado de cinco modalidades do Novo PAC Seleções, dos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes.

O parlamentar baiano, conhecido pelas suas falas polêmicas, também foi notado pelo presidente durante o seu ato de posse. Vestido com a farda da Polícia Militar, uma bandeira de Israel no braço e carregando a Bíblia, Isidório apareceu em várias tomadas dos canais de televisão que faziam a cobertura do evento.



