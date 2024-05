Zanin nega no STF pedido de soltura e mantém Gabriel Monteiro preso | A TARDE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, rejeitou um pedido de soltura da defesa do ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro (PL). A decisão do ministro, em um recurso em segredo de Justiça, foi tomada nessa terça-feira, 14.

Monteiro está preso preventivamente desde novembro de 2022 sob suspeita de estupro. O ex-vereador é réu na Justiça do Rio de Janeiro.



Esse é o segundo pedido da defesa de Monteiro ao STF. O pedido chegou ao STF na segunda-feira, 13, depois de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar, em abril, um habeas corpus para que ele deixasse a prisão.

No pedido, a defesa doe x-vereador alegou “excesso de prazo” na prisão preventiva imposta ao ex-vereador carioca, citou demora no cumprimento de diligências pedidas pelos defensores no processo e pediu que o bolsonarista fosse colocado em liberdade, ainda que com medidas cautelares.

