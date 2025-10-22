Menu
HOME > POLÍTICA
BRASIL

Brasileiros que viajam de avião podem ter novos benefícios garantidos

Conforme emenda apresentada por parlamentar baiano, passageiro poderia despachar bagagem sem custo adicional

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/10/2025 - 8:35 h
Emenda de deputado quer permitir passageiros despachem bagagens de 23 kg de forma gratuita
Emenda de deputado quer permitir passageiros despachem bagagens de 23 kg de forma gratuita

Os passageiros de companhias aéreas podem ter benefícios ampliados após a apresentação de uma emenda ao Projeto de Lei n.º 5.041/2025, que trata do transporte gratuito de bagagem de mão.

Conforme o texto, além do volume e um item pessoal, há a previsão de que o passageiro tenha garantido o direito de despachar um volume de até 23 kg sem custo adicional, dentro dos limites regulamentares da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na terça-feira, 21, a Câmara aprovou a urgência do projeto, que tem como relator outro deputado baiano: Neto Carletto (Avante). Originalmente, o texto assegura apenas o transporte gratuito de bagagem de mão e um item pessoal em voos domésticos e internacionais operados no país.

Com a emenda, a proposição amplia a proteção ao consumidor, reforçando o caráter social da aviação civil. Segundo o autor, deputado federal Felix Mendonça Júnior (PDT-BA), a proposta corrige uma distorção criada desde a edição de uma Resolução da Anac, de 2016, que autorizou as companhias aéreas a cobrarem pelo despacho de malas.

“As empresas alegaram, à época, que a cobrança permitiria reduzir o valor das passagens. O que se viu foi o contrário: as tarifas aumentaram, e o consumidor perdeu transparência e direitos”, argumentou Félix.

Ainda conforme o pedetista, a medida busca resgatar um direito que sempre existiu no transporte aéreo brasileiro, assegurando mais justiça e previsibilidade ao consumidor.

“O brasileiro paga caro para voar, e não é justo ter que arcar com taxas extras por um serviço básico que sempre fez parte do contrato de transporte aéreo”, finalizou o parlamentar.

Anac Bagagem de Mão Félix Mendonça Junior Neto Carletto

Emenda de deputado quer permitir passageiros despachem bagagens de 23 kg de forma gratuita
Emenda de deputado quer permitir passageiros despachem bagagens de 23 kg de forma gratuita
Emenda de deputado quer permitir passageiros despachem bagagens de 23 kg de forma gratuita
Emenda de deputado quer permitir passageiros despachem bagagens de 23 kg de forma gratuita
