HOME > POLÍTICA
ELEIÇÕES 2026

Bruno Reis dá prazo para secretários que vão disputar eleição

Prefeito acredita que deve manter equipe; saídas serão "casos isolados"

Por Anderson Ramos e Yuri Abreu

16/10/2025 - 9:17 h
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), determinou um prazo para que os seus secretários que queiram disputar às eleições de 2026 deixem a gestão. O chefe do Executivo soteropolitano afirmou, durante a abertura da ConstruNordeste, na quarta-feira, 15, que espera manter a equipe de trabalho e se saídas ocorrem serão "pontuais".

"Meu desejo é manter minha equipe que vem performando, principalmente consolidando projetos que a gente iniciou no passado e preparando outros que nós vamos iniciar", afirmou Bruno Reis.

"Se eu tiver secretário candidato, é um ou outro caso isolado. A minha ideia é trabalhar com um prazo legal, que é 3 de abril, seis meses antes das desincompatibilizações, caso algum [secretário] decida ser candidato", acrescentou.

Leia Também:

Bruno Reis celebra 113 anos de A TARDE: "Faz parte da história da Bahia"
Bruno Reis ironiza tarifa zero em Salvador e faz provocação
Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis recebem homenagem em evento nacional

Prefeito dá palavra final sobre estacionamento grátis em shoppings

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), falou sobre o projeto de lei que quer gratuidade nos estacionamentos dos shoppings centers na capital baiana. A matéria em questão é de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos).

Um dos destaques do texto é que a gratuidade seria concedida ao cliente que consumir um valor mínimo cinco vezes maior do que a tarifa de estacionamento estipulada pelos centros de compras. Ou seja, se o valor do estacionamento for R$ 14, o gasto do usuário dentro do estabelecimento teria de ser, no mínimo, de R$ 70.

Para Bruno Reis, o fato de haver uma decisão judicial sobre o assunto transitada em julgado — sem possibilidade de recurso —, faz com que o texto do vereador não tenha a eficácia esperada.

"A gente foi obrigado, no passado, a permitir a cobrança de estacionamento por conta da decisão judicial. Isso foi um assunto transitado em julgado. Acho que nem a Câmara e nem eu, como prefeito, podemos legislar de forma diferente", afirmou ele à imprensa.

