Bruno Reis participa da posse da nova Mesa Diretora do TJ-BA

Bruno Reis participa de posse da nova Mesa Diretora do TJ-BA

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, União Brasil,, participou nesta quinta-feira, 5, da solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para o biênio 2026–2028. O evento foi realizado no Fórum Ruy Barbosa, no Campo da Pólvora, e reuniu autoridades dos âmbitos federal, estadual e municipal, entre elas a vice-prefeita da capital baiana, Ana Paula Matos.

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano assumiu a presidência do TJ-BA, sucedendo a desembargadora Cynthia Resende, que esteve à frente do Judiciário baiano nos últimos dois anos. A transmissão simbólica do cargo ocorreu no Salão Nobre do Fórum.

Durante a cerimônia, Bruno Reis destacou o fortalecimento das parcerias institucionais entre a Prefeitura de Salvador e o Tribunal de Justiça da Bahia, com foco na ampliação do acesso da população a serviços públicos. Segundo o prefeito, a integração entre os dois poderes vem se consolidando ao longo dos últimos anos.

“Já temos em curso diversas parcerias com o TJBA, que vêm se ampliando ano a ano. Foi assim na gestão da presidente Cynthia e, não tenho dúvidas, de que iremos fortalecer ainda mais essa relação com o desembargador José Rotondano. Quando ele esteve à frente da Corregedoria e do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, firmamos diversas parcerias, como o recadastramento da biometria. Estamos estreitando ainda mais esses esforços para levar mais serviços para os quatro cantos da cidade”, afirmou.

Entre as principais iniciativas conjuntas está o programa Casa Legal, voltado à regularização fundiária, com a entrega de títulos de propriedade a moradores de áreas pertencentes ao município. Outro destaque é a ampliação do projeto Conecta Justiça, que facilita o acesso digital da população a serviços do Judiciário, como consultas processuais, emissão de certidões e participação em audiências virtuais.

A cooperação institucional também inclui ações para aprimorar a cobrança administrativa de crédito fiscal, o fluxo de execuções fiscais e processos correlatos. Nesse contexto, foi viabilizada a integração entre a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-BR), os sistemas eletrônicos do TJ-BA e os utilizados pela Procuradoria-Geral do Município (PGM). Há ainda a integração dos serviços do TJ-BA à plataforma Salvador Digital.

O procurador-geral do Município de Salvador, Eduardo Vaz Porto, destacou o diálogo contínuo com o Judiciário. Segundo ele, as parcerias firmadas durante a gestão da desembargadora Cynthia Resende resultaram em avanços para a eficiência do TJ-BA, e a expectativa é de continuidade e ampliação dessas iniciativas sob a presidência de Rotondano.

Além do presidente, tomaram posse como membros da Mesa Diretora os desembargadores Josevando Souza Andrade (1º vice-presidente), Mário Albiani Júnior (2º vice-presidente), Salomão Resedá (corregedor-geral da Justiça) e Pilar Célia Tobio de Claro (corregedora-geral do Foro Extrajudicial).

Em seu primeiro discurso à frente do Judiciário baiano, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano afirmou que o Tribunal vem recuperando seu protagonismo institucional e destacou o trabalho de magistrados, servidores e colaboradores. Já a desembargadora Cynthia Resende agradeceu o apoio dos entes públicos durante sua gestão, ressaltando a importância da atuação conjunta para levar serviços essenciais à população.