TELEVISÃO
TELEVISÃO

Ex-ator da Globo anuncia candidatura a deputado federal pelo PT

Famoso é conhecido por trabalhos da televisão brasileira

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/02/2026 - 14:46 h

Ex-ator Global Zé de Abreu
Ex-ator Global Zé de Abreu -

O ator Zé de Abreu confirmou, nesta quinta-feira, 5, sua candidatura a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio de Janeiro. Conhecido por grandes trabalhos na televisão brasileira, o artista, de 80 anos, agora migra oficialmente para a vida política.

A candidatura surgiu a convite do vice-presidente nacional da legenda, Washington Quaquá. Segundo informações divulgadas pelo portal Agenda do Poder, a decisão foi tomada após uma série de conversas com dirigentes do partido.

Antes de confirmar a candidatura, o ator também procurou antigas lideranças políticas, como o ex-ministro José Dirceu, com quem manteve relação durante o período da ditadura militar.

Histórico político

Zé de Abreu possui uma trajetória ligada à política brasileira. Em 1968, chegou a cogitar a disputa de um cargo público. Na época, ainda estudante de Direito da PUC, participou de protestos contra o regime militar em São Paulo.

Com o passar dos anos, a ideia acabou sendo deixada de lado diante da consolidação de sua carreira artística, que lhe garantiu notoriedade nacional.

Além disso, o ator é conhecido por se posicionar politicamente nas redes sociais. A candidatura de Zé de Abreu faz parte da estratégia do PT de dar ao artista um papel central na campanha estadual. Segundo Quaquá, o ator será um dos principais nomes de destaque na propaganda eleitoral do partido no Rio de Janeiro.

candidatura Política PT Rio de Janeiro Zé de Abreu

x