Bruno Reis participa de missa no Bonfim e agradece por “ano abençoado"

Prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou na manhã desta sexta-feira, 27, de uma missa na Igreja do Bonfim - Foto: Betto Jr./ Secom-PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou nesta manhã de uma missa na Igreja do Bonfim, junto a milhares de fiéis que subiram a Colina Sagrada na última sexta-feira do ano para agradecer as graças alcançadas.

“Só tenho a agradecer a Deus, a Nosso Senhor do Bonfim, por um ano excepcional, de muitas realizações, entregas e transformações na nossa cidade. Um ano muito abençoado. Venho pedir a Deus que nos dê sabedoria, ilumine e nos guie, para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor e orgulhar a nossa gente, que merece tanto. Então, obrigado ao Senhor do Bonfim, e que venha 2025”, afirmou o prefeito.

Bruno também falou sobre os preparativos finais e a expectativa para o Festival Virada Salvador, que começa nesta sexta, 27, com o show da banda BaianaSystem, às 19h30, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. O gestor municipal destacou a importância do evento para a economia soteropolitana.

“Serão cinco dias de muita alegria e diversão, de promoção da nossa cidade no Brasil e no mundo, com geração de emprego, renda e oportunidades. A cidade está lotada de visitantes, mas é um evento também para os soteropolitanos. Estarei lá acompanhando de perto a operação, nos mínimos detalhes. A nossa expectativa é oferecer serviços ainda melhores, em um festival maior do que as edições anteriores”, comentou.

“Vamos agradecer a Deus por 2024 e pedir um ano de 2025 especial. É hora de projetar os sonhos que queremos para os próximos anos. Então, Feliz Ano Novo pra todo mundo e vamos celebrar juntos”, concluiu.