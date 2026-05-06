Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a Câmara Municipal de Salvador (CMS) deve discutir o Projeto de Lei nº 554/2025, que institui o Plano de Segurança e Defesa Social (PMSPDS) em sessão nesta quarta-feira (6).

Segundo o gestor, o projeto de lei recebeu algumas emendas que serão discutidas pelos vereadores, mas adiantou que a prefeitura recomendou a rejeição de algumas das modificações propostas pelos legisladores.

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"Foram apresentadas emendas ontem, vão ser apreciadas hoje pela manhã. Tem emendas que ajudam e aperfeiçoam o plano, que foram aproveitadas outras os vereadores vão discutir, mas o executivo não recomendou a aprovação. (...)", contou o gestor ao A TARDE nesta manhã.

Em entrevista ao portal, durante evento de abertura do INDEX Bahia 2026, realizado no Centro de Convenções, Bruno Reis demonstrou otimismo e afirmou que a expectativa é de que o Plano de Segurança seja aprovado pela Câmara de Salvador.

"Eu espero que possa ser aprovado, mas posso aqui assegurar que as ações e iniciativas que estavam previstas no plano, os investimentos, vêm acontecendo", disse ele”, contou.

O prefeito também declarou que os investimentos previstos no projeto já são realizados pelo Executivo municipal e o objetivo da proposta é tornar que a destinação dos recursos seja obrigatória.

"Quando a gente manda um plano para a Câmara, o objetivo é tornar lei, e aí, principalmente para quem venha depois me suceder, ter obrigação de cumprir o que está na lei”, concluiu.

Assista a entrevista:

O plano

O plano foi construído por um grupo de trabalho técnico e enviado para apreciação da Câmara de Vereadores, com o objetivo de combater os altos índices de criminalidade na capital baiana.

O documento define princípios, diretrizes e objetivos da segurança municipal, além de estabelecer articulação com o governo estadual e a União. Ainda de acordo com o projeto, o orçamento previsto para a área é de R$ 5,6 bilhões até 2028, podendo chegar a R$ 14,3 bilhões até 2035.

Diálogo na indústria

Presente no INDEX Bahia, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) afirmou que o estado está na “vanguarda da indústria” no país e destacou a realização do evento em Salvador.

Segundo o emedebista, o Governo do Estado tem mantido diálogo com representantes da indústria baiana e realizado, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investimentos para o fortalecimento do setor na Bahia.

“Um diálogo de construção, de escuta, de oitiva, de participação, de fortalecimento. A Bahia que hoje, repito, está na vanguarda da indústria brasileira, o governo federal que traz o novo processo da industrialização, a neoindustrialização no Brasil e nos estados da federação. Nós temos um presidente que proporcionou com a participação das indústrias, o fortalecimento do setor. Essa relação de diálogo, de escuta e de participação entre o governo do Estado e o setor da indústria é muito importante, é muito forte”, destacou o vice-governador.

Index

O Centro de Convenções Salvador está recebendo nesta quarta, a solenidade oficial de abertura do INDEX 2026, considerado o maior evento industrial do Nordeste. A programação do evento vai até esta sexta-feira (8).

A iniciativa reúne lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes de diversos setores produtivos para debater inovação, competitividade e desenvolvimento econômico.

Entre os nomes confirmados estão:

o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique de Oliveira Passos

o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury;

o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB);

e o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes.

A edição deste ano reúne mais de 300 expositores, todos de marcas baianas, representando setores estratégicos da economia.

A programação inclui conteúdos técnicos, fóruns temáticos, rodadas de negócios e experiências imersivas que estimulam a inovação e fortalecem a competitividade da indústria local.