LEGISLATIVO
Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara
Projeto deve ser votado nesta quarta-feira, 6, na Casa Legislativa
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O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a Câmara Municipal de Salvador (CMS) deve discutir o Projeto de Lei nº 554/2025, que institui o Plano de Segurança e Defesa Social (PMSPDS) em sessão nesta quarta-feira (6).
Segundo o gestor, o projeto de lei recebeu algumas emendas que serão discutidas pelos vereadores, mas adiantou que a prefeitura recomendou a rejeição de algumas das modificações propostas pelos legisladores.
"Foram apresentadas emendas ontem, vão ser apreciadas hoje pela manhã. Tem emendas que ajudam e aperfeiçoam o plano, que foram aproveitadas outras os vereadores vão discutir, mas o executivo não recomendou a aprovação. (...)", contou o gestor ao A TARDE nesta manhã.
Em entrevista ao portal, durante evento de abertura do INDEX Bahia 2026, realizado no Centro de Convenções, Bruno Reis demonstrou otimismo e afirmou que a expectativa é de que o Plano de Segurança seja aprovado pela Câmara de Salvador.
"Eu espero que possa ser aprovado, mas posso aqui assegurar que as ações e iniciativas que estavam previstas no plano, os investimentos, vêm acontecendo", disse ele”, contou.
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O prefeito também declarou que os investimentos previstos no projeto já são realizados pelo Executivo municipal e o objetivo da proposta é tornar que a destinação dos recursos seja obrigatória.
"Quando a gente manda um plano para a Câmara, o objetivo é tornar lei, e aí, principalmente para quem venha depois me suceder, ter obrigação de cumprir o que está na lei”, concluiu.
Assista a entrevista:
O plano
O plano foi construído por um grupo de trabalho técnico e enviado para apreciação da Câmara de Vereadores, com o objetivo de combater os altos índices de criminalidade na capital baiana.
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O documento define princípios, diretrizes e objetivos da segurança municipal, além de estabelecer articulação com o governo estadual e a União. Ainda de acordo com o projeto, o orçamento previsto para a área é de R$ 5,6 bilhões até 2028, podendo chegar a R$ 14,3 bilhões até 2035.
Diálogo na indústria
Presente no INDEX Bahia, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) afirmou que o estado está na “vanguarda da indústria” no país e destacou a realização do evento em Salvador.
Segundo o emedebista, o Governo do Estado tem mantido diálogo com representantes da indústria baiana e realizado, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investimentos para o fortalecimento do setor na Bahia.
“Um diálogo de construção, de escuta, de oitiva, de participação, de fortalecimento. A Bahia que hoje, repito, está na vanguarda da indústria brasileira, o governo federal que traz o novo processo da industrialização, a neoindustrialização no Brasil e nos estados da federação. Nós temos um presidente que proporcionou com a participação das indústrias, o fortalecimento do setor. Essa relação de diálogo, de escuta e de participação entre o governo do Estado e o setor da indústria é muito importante, é muito forte”, destacou o vice-governador.
Index
O Centro de Convenções Salvador está recebendo nesta quarta, a solenidade oficial de abertura do INDEX 2026, considerado o maior evento industrial do Nordeste. A programação do evento vai até esta sexta-feira (8).
A iniciativa reúne lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes de diversos setores produtivos para debater inovação, competitividade e desenvolvimento econômico.
Entre os nomes confirmados estão:
- o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique de Oliveira Passos;
- o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury;
- o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB);
- e o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes.
A edição deste ano reúne mais de 300 expositores, todos de marcas baianas, representando setores estratégicos da economia.
A programação inclui conteúdos técnicos, fóruns temáticos, rodadas de negócios e experiências imersivas que estimulam a inovação e fortalecem a competitividade da indústria local.
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