Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LEGISLATIVO

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

Projeto deve ser votado nesta quarta-feira, 6, na Casa Legislativa

Leo Almeida e Rafael Tiago
Por Leo Almeida e Rafael Tiago
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara
Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara - Foto: Antonio Queirós | CMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a Câmara Municipal de Salvador (CMS) deve discutir o Projeto de Lei nº 554/2025, que institui o Plano de Segurança e Defesa Social (PMSPDS) em sessão nesta quarta-feira (6).

Segundo o gestor, o projeto de lei recebeu algumas emendas que serão discutidas pelos vereadores, mas adiantou que a prefeitura recomendou a rejeição de algumas das modificações propostas pelos legisladores.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Foram apresentadas emendas ontem, vão ser apreciadas hoje pela manhã. Tem emendas que ajudam e aperfeiçoam o plano, que foram aproveitadas outras os vereadores vão discutir, mas o executivo não recomendou a aprovação. (...)", contou o gestor ao A TARDE nesta manhã.

Em entrevista ao portal, durante evento de abertura do INDEX Bahia 2026, realizado no Centro de Convenções, Bruno Reis demonstrou otimismo e afirmou que a expectativa é de que o Plano de Segurança seja aprovado pela Câmara de Salvador.

"Eu espero que possa ser aprovado, mas posso aqui assegurar que as ações e iniciativas que estavam previstas no plano, os investimentos, vêm acontecendo", disse ele”, contou.

Leia Também:

Câmara de Salvador decide data para votar Plano de Segurança
Plano de segurança vai fortalecer combate à criminalidade em Salvador
Plano de Segurança de Salvador é travado após manobra da oposição

O prefeito também declarou que os investimentos previstos no projeto já são realizados pelo Executivo municipal e o objetivo da proposta é tornar que a destinação dos recursos seja obrigatória.

"Quando a gente manda um plano para a Câmara, o objetivo é tornar lei, e aí, principalmente para quem venha depois me suceder, ter obrigação de cumprir o que está na lei”, concluiu.

Assista a entrevista:

O plano

O plano foi construído por um grupo de trabalho técnico e enviado para apreciação da Câmara de Vereadores, com o objetivo de combater os altos índices de criminalidade na capital baiana.

Leia Também:

Câmara de Salvador decide data para votar Plano de Segurança
Plano de segurança vai fortalecer combate à criminalidade em Salvador
Plano de Segurança de Salvador é travado após manobra da oposição

O documento define princípios, diretrizes e objetivos da segurança municipal, além de estabelecer articulação com o governo estadual e a União. Ainda de acordo com o projeto, o orçamento previsto para a área é de R$ 5,6 bilhões até 2028, podendo chegar a R$ 14,3 bilhões até 2035.

Diálogo na indústria

Presente no INDEX Bahia, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) afirmou que o estado está na “vanguarda da indústria” no país e destacou a realização do evento em Salvador.

Segundo o emedebista, o Governo do Estado tem mantido diálogo com representantes da indústria baiana e realizado, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investimentos para o fortalecimento do setor na Bahia.

“Um diálogo de construção, de escuta, de oitiva, de participação, de fortalecimento. A Bahia que hoje, repito, está na vanguarda da indústria brasileira, o governo federal que traz o novo processo da industrialização, a neoindustrialização no Brasil e nos estados da federação. Nós temos um presidente que proporcionou com a participação das indústrias, o fortalecimento do setor. Essa relação de diálogo, de escuta e de participação entre o governo do Estado e o setor da indústria é muito importante, é muito forte”, destacou o vice-governador.

Index

O Centro de Convenções Salvador está recebendo nesta quarta, a solenidade oficial de abertura do INDEX 2026, considerado o maior evento industrial do Nordeste. A programação do evento vai até esta sexta-feira (8).

A iniciativa reúne lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes de diversos setores produtivos para debater inovação, competitividade e desenvolvimento econômico.

Entre os nomes confirmados estão:

A edição deste ano reúne mais de 300 expositores, todos de marcas baianas, representando setores estratégicos da economia.

A programação inclui conteúdos técnicos, fóruns temáticos, rodadas de negócios e experiências imersivas que estimulam a inovação e fortalecem a competitividade da indústria local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis Index 2026 Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara
Play

Zé Ronaldo vê Index como vitrine para atrair verba a Feira de Santana

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara
Play

Vídeo: ex-prefeito explica discussão com PM em evento de grau na Bahia

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara
Play

Jerônimo Rodrigues se emociona com relato de jovem quilombola em Irecê

x