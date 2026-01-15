Menu
BALANÇO

Caetano celebra entregas em Camaçari e projeta cenário para 2026

Acompanhado de aliados, prefeito destacou avanços na educação e transporte

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/01/2026 - 19:14 h
Caetano enfatizou relação de proximidade com eleitorado
Caetano enfatizou relação de proximidade com eleitorado -

Mantendo a tradição de marcar presença em uma das maiores manifestações de fé do estado, o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), participou nesta quinta-feira, 15, da Lavagem do Bonfim.

O gestor percorreu o cortejo acompanhado da deputada federal Ivoneide Caetano e do vereador Tagner Cerqueira, líder do governo na Câmara e pré-candidato a deputado estadual, em um gesto que reforça a coesão do grupo político.

Ao destacar o simbolismo do evento, Caetano enfatizou a relação de proximidade com o eleitorado.

“O Bonfim é uma das festas mais bonitas da Bahia. Todo ano estamos aqui junto com a nossa gente”, afirmou o prefeito, ressaltando a união do povo baiano durante a caminhada rumo à Colina Sagrada.

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Balanço e metas

Aproveitando o início do ano, o prefeito fez um balanço das ações administrativas em Camaçari. De acordo com o gestor, o ano de 2025 foi marcado pela consolidação de projetos estruturantes, como a reforma de mais de 60% da rede escolar municipal, a modernização da iluminação pública e a atração de novos investimentos que impulsionaram a economia local.

Avanços no transporte coletivo e na segurança pública também foram elencados como prioridades atingidas.

“Fechamos 2025 com muitas realizações e agora estamos preparando 2026 para ser ainda melhor”, projetou Caetano, sinalizando que o ritmo de entregas deve ser intensificado nos próximos meses.

Cenário político

No campo das articulações, o otimismo deu o tom das declarações. Caetano demonstrou confiança na continuidade do projeto estadual liderado pelo PT. Para o prefeito, a avaliação positiva da gestão de Jerônimo Rodrigues pavimenta o caminho para uma definição eleitoral precoce no próximo pleito.

“O reconhecimento da população ao trabalho do governador é visível, o que nos permite projetar uma vitória ainda no primeiro turno em 2026”, vaticinou.

