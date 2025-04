Caiado deve chegar a Salvador nesta terça para lançar pré-candidatura

Caiado lançará pré-candidatura à Presidência da República em Salvador, na próxima sexta-feira, 31 - Foto: Divulgação | Governo de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), deve embarcar em Salvador nesta terça-feira (1º), três dias antes do evento de lançamento da sua pré-candidatura à Presidência da República, marcado para sexta-feira (4).

Os dias a mais na capital baiana servirão para o goiano conversar com empresários e políticos, em busca de apoio para a eleição de 2026. De acordo com a CNN, Caiado já tem encontros marcados com empresários. Ele será homenageado pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e quer começar a interlocução com nomes influentes no estado, se apresentando como candidato alternativo ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial.

Prolongar a estadia em Salvador faz parte de uma estratégia para ampliar sua visibilidade no Nordeste, considerado um reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde Bolsonaro só alcançou 27% dos votos no segundo turno da eleição de 2022.

O lançamento da pré-candidatura chegou a ser colocada em dúvida, por conta do avanço nas tratativas para a federação do União Brasil com o PP, mas foi confirmada por Caiado.

O governador estará acompanhado por uma comitiva formada por empresários de Goiás, prefeitos, deputados estaduais e federais. O atual prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União), por exemplo, já bloqueou a agenda de compromissos para a próxima sexta-feira e confirmou que vai a Salvador.

Na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o goiano vai receber o título de cidadão baiano e a Comenda 2 de Julho. O lançamento da pré-candidatura estava previsto para ocorrer no estacionamento da assembleia, mas foi transferido para um Centro de Convenções para, segundo interlocutores, evitar problemas com a Justiça Eleitoral.