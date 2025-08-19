POLÍTICA
Câmara vota mudança no regimento para punir deputados que invadirem plenário
Projeto surge após motim que impediu trabalhos em protesto pela prisão de Bolsonaro
Por Da Redação
A Câmara dos Deputados deverá votar nesta terça-feira, 19, o projeto que altera o regimento interno da Casa e permitirá a punição sumária dos deputados que invadirem o plenário e organizarem motins, à exemplo do ocorrido na semana passada, quando deputados bolsonaristas impediram o início dos trabalhos em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente, Jair Bolsonaro, e pressionaram pela pauta da anistia.
A pauta dará a prerrogativa para que o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos - PB), possa punir quem "impedir ou obstaculizar, por ação física ou por qualquer outro meio o exercício regular das prerrogativas regimentais e o funcionamento das atividades legislativas”.
Motta enviou denúncia contra 14 deputados para a Corregedoria Parlamentar, presidida pelo deputado baiano Diego Coronel, que já descartou a possibilidade de uma punição coletiva aos envolvidos.
O corregedor tem um prazo de até 45 dias para analisar a medida após a apresentação das defesas de cada parlamentar. Já os deputados devem encaminhar as justificativas no período de 5 dias depois da notificação.
Saiba quem são os deputados denunciados
Os deputados citados nesta lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:
- Allan Garcês (PP-MA);
- Bia Kicis (PL-DF);
- Carlos Jordy (PL-RJ);
- Carol de Toni (PL-SC);
- Domingos Sávio (PL-MG);
- Luciano Zucco (PL-RS);
- Nikolas Ferreira (PL-MG);
- Marcel Van Hattem (Novo-RS);
- Marco Feliciano (PL-SP);
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
- Zé Trovão (PL-SC);
- Marcos Pollon (PL-MS);
- Júlia Zanatta (PL-SC);
- Paulo Bilynskyj (PL-SP).
Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).
Sanções
Um dos deputados que pode sofrer sanção é Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Marcos Pollon (PL-MS). Isso porque os dois foram os últimos a liberar a Mesa Diretora para a retomada dos trabalhos legislativos.
Van Hattem, por sua vez, ainda impediu que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) ocupasse a cadeira para retomar a sessão legislativa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes