POLÍTICA

Câmara vota mudança no regimento para punir deputados que invadirem plenário

Projeto surge após motim que impediu trabalhos em protesto pela prisão de Bolsonaro

Por Da Redação

19/08/2025 - 14:40 h
A Câmara dos Deputados deverá votar nesta terça-feira, 19, o projeto que altera o regimento interno da Casa e permitirá a punição sumária dos deputados que invadirem o plenário e organizarem motins, à exemplo do ocorrido na semana passada, quando deputados bolsonaristas impediram o início dos trabalhos em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente, Jair Bolsonaro, e pressionaram pela pauta da anistia.

A pauta dará a prerrogativa para que o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos - PB), possa punir quem "impedir ou obstaculizar, por ação física ou por qualquer outro meio o exercício regular das prerrogativas regimentais e o funcionamento das atividades legislativas”.

Motta enviou denúncia contra 14 deputados para a Corregedoria Parlamentar, presidida pelo deputado baiano Diego Coronel, que já descartou a possibilidade de uma punição coletiva aos envolvidos.

O corregedor tem um prazo de até 45 dias para analisar a medida após a apresentação das defesas de cada parlamentar. Já os deputados devem encaminhar as justificativas no período de 5 dias depois da notificação.

Saiba quem são os deputados denunciados

Os deputados citados nesta lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:

  • Allan Garcês (PP-MA);
  • Bia Kicis (PL-DF);
  • Carlos Jordy (PL-RJ);
  • Carol de Toni (PL-SC);
  • Domingos Sávio (PL-MG);
  • Luciano Zucco (PL-RS);
  • Nikolas Ferreira (PL-MG);
  • Marcel Van Hattem (Novo-RS);
  • Marco Feliciano (PL-SP);
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
  • Zé Trovão (PL-SC);
  • Marcos Pollon (PL-MS);
  • Júlia Zanatta (PL-SC);
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Sanções

Um dos deputados que pode sofrer sanção é Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Marcos Pollon (PL-MS). Isso porque os dois foram os últimos a liberar a Mesa Diretora para a retomada dos trabalhos legislativos.

Van Hattem, por sua vez, ainda impediu que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) ocupasse a cadeira para retomar a sessão legislativa.

