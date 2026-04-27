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POLÍTICA

Candidato a presidente descarta cumprir determinações do STF

Decisões da Corte são questionadas durante debate

Cássio Moreira
Por

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Supremo é alvo de pré-candidato a presidente
Supremo é alvo de pré-candidato a presidente - Foto: Antônio Augusto | STF

Pré-candidato do Missão, partido do Movimento Brasil Livre (MBL), à presidência da República nas eleições de outubro, Renan Santos descartou cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), caso as considere 'ilegais', em um eventual mandato presidencial.

Uma decisão ilegal não se cumpre
Renan Santos, pré-candidato ao Planalto

Renan prometeu decretar estado de defesa, caso seja eleito presidente, e disse que não vai acatar o STF, se a Corte derrubar a sua decisão. O presidenciável também subiu o tom contra o Supremo ao prometer retirar direitos garantidos aos ministros.

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"Dia 5 de janeiro, as áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa [...] O Psol vai botar uma ação, o pedido do estado de defesa passa pelo legislativo bonitinho [...] Temos que ter um presidente pronto para não obedecer uma decisão ilegal do STF", disparou o pré-candidato durante um debate com Aldo Rebelo (DC), nome que também deve disputar o Planalto.

Propostas contra o STF

Renan Santos tem prometido acabar com direitos conferidos ao Supremo, como o foro privilegiado, assim como o fim das decisões monocráticas e a criação de um código de conduta.

Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Missão
Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Missão | Foto: Reprodução

Proposições de Renan Santos

  • Fim do foro privilegiado;
  • Prazos para pedidos de vista;
  • Fim das decisões monocráticas;
  • Criação de código de conduta.

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Tags:

eleições MBL presidente Renan Santos

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