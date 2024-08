Candidatos usam nome de Bolsonaro nas eleições de 2024

Diversos candidatos a vereador pelo Brasil vão utilizar o nome Bolsonaro nas urnas - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Diversos candidatos a vereador pelo Brasil vão utilizar o nome Bolsonaro nas urnas nas eleições municipais de 2024. A estratégia é vincular seu nome ao de Jair Bolsonaro por conta da popularidade mantida pelo ex-presidente em algumas regiões do país.

Um desses casos é o de Marqsuel Cleiton Rosa Ramos, que concorre a uma vaga na Câmara de Vereadores de Lajedinho, na Bahia. Outro é Laurindo Pereira Tavares Filho, que disputa um assento na Câmara Municipal de Barreirinha, no Amazonas.

Marqsel e Laurindo são os únicos candidatos no Brasil a adotar apenas o sobrenome Bolsonaro como alcunha eleitoral, mas há ainda outros 78 candidatos pelo Brasil que adicionaram o sobrenome do presidente ao seu.

No caso do candidato do Amazonas, o curioso é que, apesar de usar o nome do ex-presidente para se promover eleitoralmente, ele já fez críticas públicas a Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Em um post compartilhado em outubro de 2022, às vésperas das eleições presidenciais, Laurindo alertou sobre um "falso Messias" que muitos cristãos seguiriam, acompanhando a mensagem de uma montagem com imagens de Jair Bolsonaro e figuras como Olavo de Carvalho e Alan dos Santos.